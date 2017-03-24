ИГ взяло ответственность за нападение на часть Росгвардии в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне. Об этом говорится в сообщении организации SITE Intelligence group, которая следит за активностью исламистов.

Боевики напали на подразделение Росгвардии в ночь на пятницу. В результате боестолкновения все шесть боевиков были ликвидированы, также погибли шесть бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения. Они планировали завладеть оружием, чтобы впоследствии использовать его для терактов, заявил ранее руководитель республики Рамзан Кадыров. По его словам, личности нападавших были установлены, все они граждане России.