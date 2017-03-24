Установлены личности напавших на часть Росгвардии в Чечне – Кадыров

Боевики напали на одну из воинских частей Национальной гвардии в Чечне, чтобы завладеть оружием и использовать его для совершения терактов. Об этом написал глава республики Рамзан Кадыров в Instagram.

По его словам, личности нападавших удалось установить. «Двое являются уроженцами Ростовской области, один Волгоградской области, трое уроженцы Чечни», – пояснил он, не назвав имен нападавших. Глава Чечни выразил соболезнования в связи с гибелью шести военнослужащих Росгвардии, которые вступили в бой с проникшими в часть боевиками. «Региональный общественный фонд имени героя России Ахмат-Хаджи Кадырова принял решение оказать помощь семьям погибших военнослужащих», – написал Кадыров.

В ночь на пятницу шесть боевиков совершили вооруженное нападение на воинскую часть Росгвардии в Чечне. В результате боестолкновения все боевики были убиты, также погибли шесть бойцов Росгвардии, еще трое получили ранения.