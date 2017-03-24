В связи с нападением на часть Росгвардии в Чечне возбуждено уголовное дело

В связи с нападением боевиков на часть Росгвардии в Чечне Главное следственное управление Следственного комитета по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило уголовное дело. Как сообщает сайт СКР, дело возбуждено о посягательстве на жизнь военнослужащих, участии в НВФ, незаконном обороте оружия и хищении оружия, совершенном организованной группой, с применением насилия, опасного для жизни.

Предварительно установлено, что 24 марта в 2.10 ночи члены незаконного вооруженного формирования, имеющие при себе ножи и огнестрельное оружие, напали на часть в станице Наурской Наурского района Чечни. Погибли шестеро военнослужащих и ранения получили еще трое. Убиты шесть нападавших. Ранее ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что на часть напали восемь боевиков, СКР их количество не называет.

Трое боевиков опознаны, сказал источник ТАСС в правоохранительных органах. Это уроженцы Ростовской области, проживавшие в Наурском районе Чечни, им было 22, 25 и 27 лет.

После боя все части Росгвардии и МВД на Северном Кавказе приведены в боевую готовность, сообщил замкомандующего Северо-Кавказским округом войск Национальной гвардии Николай Долонин. «Такие дерзкие нападения случались в 1990-х. Будет усилена разведка. Все мероприятия проводятся совместно с МВД и ФСБ», - цитирует его ТАСС.