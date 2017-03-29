Матвиенко призвала власть активнее вести диалог с гражданами после протестов

Власть должна реагировать на митинги в стране, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя акции протестов, которые прошли по всей стране 26 марта.

«Абсолютно правы сенаторы, которые говорили о том, что надо более активно вести диалог с разными слоями общества», - сказала Матвиенко. «Власть не должна просто констатировать либо делать вид, что ничего не происходит. Все представители власти - депутаты, сенаторы, органы исполнительной власти в регионах, безусловно, должны встречаться с людьми, понимать, почему они выходят на протесты, что их волнует, обсуждать способы решения этих вопросов», - отметила она.

По мнению спикера Совета федерации, в каждом городе должны быть определены места для проведения массовых акций. Она подчеркнула, что по Конституции граждане имеют право мирно собираться на митинги, шествия, а власти всех уровней должны создавать условия, чтобы это право реализовывалось.