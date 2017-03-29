Арестованы счета Комитета по предотвращению пыток

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) арестовала счета Комитета по предотвращению пыток. Однако на расследованиях организации это не отразится, утверждает руководитель организации Игорь Каляпин.

«Еще в 2016 г. организация "Комитет по предотвращению пыток" была признана иностранным агентом, несмотря на то что комитет ни разу никаких зарубежных денег не получал», - напомнил он.

Организацию внесли в соответствующий реестр и оштрафовали на 300 000 руб.

«К нам почти год спустя пришли и потребовали, чтобы мы заплатили деньги. Мы развели руками, сообщили, что у нас их нет и не предвидится в обозримом будущем. Это привело к тому, что приставы забрали 3000 руб., которые на счету лежали, и счет арестовали», - пояснил правозащитник.

У комитета нет никакого имущества, деньги на счету один раз использовались для аренды офиса в Оренбурге, печати брошюр, сумма денег на счету никогда не превышала 10 000 руб., добавляет он.

«Мы как работали, так и будем продолжать работать», - сказал Каляпин, заявив, что решение ФССП может стать толчком к ликвидации организации.

«Дальнейшая деятельность будет продолжаться в другой организационно-правовой форме. Нужно уходить из "прокрустова ложа" НКО, потому что работать в этом формате в России невозможно», - уточнил правозащитник.