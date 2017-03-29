В Совете Федерации слова посла Испании о России сочли дипломатическим хулиганством

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов считает слова посла Испании в Киеве Херардо Бугайо Оттоне о России недостойными для дипломата. «Это такое политическое или дипломатическое хулиганство. Потому что послу, тем более в третьей стране, говорить что-либо о руководителе другого государства – это по канонам этики дипломатии недостойно. И не случайно его осадил и собственный МИД», - пояснил сенатор.

Он счел подобное поведение испанского посла проявлением дипломатического бескультурья. Морозов также считает, что российской стороне не нужно заострять на высказываниях посла особое внимание. «Ничего такого страшного не произошло, кроме того, что "двойка" – испанскому послу, "тройка" – испанскому МИДу, который посылает его на работу. А нам только остается сказать "собака гавкает, а караван идет", – заключил сенатор.

Несколько дней назад посол Испании в Киеве Херардо Бугайо Оттоне назвал идиотами сограждан, приехавших воевать в Донбасс на стороне ополченцев. Он также заявил, что президент России Владимир Путин ведет страну по пути СССР.

МИД России позже назвал подобные высказывания недопустимыми.