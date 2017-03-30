Сотрудницу госдепа обвинили в выдаче секретной информации Китаю в обмен на швейную машинку

60-летняя сотрудница госдепартамента США Кэндес Клейборн, имевшая доступ к секретной информации, обвиняется в сокрытии своих контактов с китайской внешней разведкой, сообщает Reuters со ссылкой на федеральных прокуроров и, в частности, на временного помощника генпрокурора Мэри Маккорд. По данным прокуратуры, агенты китайской разведки делали Клейборн подарки на десятки тысяч долларов, а взамен получали дипломатическую информацию и сведения об экономической политике США в отношении Китая. В суде Вашингтона Клейборн были предъявлены обвинения в попытке помешать правосудию и в даче ложных показаний ФБР.

Предварительные слушания по делу назначены на 18 апреля. До тех пор Клейборн будет под домашним арестом. Она и ее адвокат Дэвид Бос отказались говорить с журналистами. В деле фигурирует некий соучастник Клейборн, его имя не названо.

По версии следствия, подарки сотрудница госдепа и соучастники получали с 2011 г. Это были денежные переводы, а также различные предметные подарки, в том числе швейная машинка, бусины, оплата обучения в школе мод в Китае и полностью оплаченный отпуск в Таиланде.

Обвинение в попытках помешать правосудию грозит обвиняемым тюремным заключением до 20 лет, за ложные показания сотрудникам ФБР полагается до пяти лет заключения.

В госдепартаменте пообещали энергично расследовать обвинения в адрес сотрудницы. Это заявил представитель ведомства Марк Тонер.