Пентагон прокомментировал учения в Германии с «русскими» статистами

Официальный представитель центра по подготовке военнослужащих в Германии, капитан Сухопутных сил США Крис Брэдли заявил о том, что учения, которые войска США проводили на территории Германии с участием «русскоговорящих статистов», не являются подготовкой к каким-либо действиям.

Ранее кадровое агентство Optronic HR искало русскоговорящих статистов для военных учений США в Германии. В сутки предлагалась оплата от 88 до 120 евро. Учения длились две недели. Помимо этого также шел набор статистов со знанием польского или чешского языков. Статисты нужны были «для ролевых игр в тренировочных учениях армии США» для создания близкого к реальности сценария.

Брэдли пояснил, что близкие к реальности условия можно создавать различными. Американские военные должны принимать решения в различных ситуациях. «Эти сценарии не являются подготовкой к чему-либо, но нацелены на то, чтобы американские солдаты и союзники были готовы решать весь спектр проблем, с которыми они могут столкнуться в мире», - добавил он.

Он также рассказал, что совместные учения на данном полигоне проводятся с 1952 г. «В самых недавних учениях приняли участие 1250 человек из Канады, Чехии, Эстонии, Франции, Венгрии, Германии, Италии, Македонии, Латвии, Нидерландов и Словении», — заключил он.