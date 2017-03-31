Парламент Чечни разрешил школьницам носить хиджабы

Парламент Чеченской республики принял поправки к закону, разрешающие учащимся носить одежду, которая отражает их религиозные убеждения, сообщается на сайте парламента.

Таким образом, школы и вузы, устанавливая требования к форме одежды школьников и студентов, должны будут учитывать право учащихся одеваться согласно народным традициям и религиозным верованиям, например носить хиджабы.

В январе министр образования Ольга Васильева заявила, что учащиеся российских школ не должны подчеркивать свое вероисповедание атрибутами. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ответ сказал, что Васильева навязывает обществу свое личное мнение. По его оценке, «платок – не атрибутика, а важная часть одежды мусульманки». Кадыров написал, что тема поддерживается искусственно, чтобы отвлечь от реальных проблем в школах, заявив, что его три дочери учатся в школе, носят хиджаб и никогда его не снимут.

Тогда президентский Совет по правам человека (СПЧ) указал, что у регионов есть право самим решать вопрос ношения хиджабов в школах.