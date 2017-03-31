Дальнобойщики под Иркутском развернули стачечный лагерь

Дальнобойщики, выступающие против системы взимания платы за проезд по автодорогам «Платон», развернули стачечный лагерь на выезде из Иркутска, сообщает местное издание Irk.ru.

В акции участвуют около 50 машин, которые выстроились рядом с автозаправочной станцией, не мешая проезду других автомобилей. Рядом с лагерем дежурят экипажи полиции. По словам протестующих, они намерены стоять не менее 10 дней.

Акции протеста против системы «Платон», за отставку правительства и вотум недоверия президенту продолжаются. Стачка началась 27 марта и объявлена бессрочной. В начале акции Росавтодор насчитал 197 грузовиков в 21 городе.

Акция началась, несмотря на то что премьер-министр Дмитрий Медведев отказался от удвоения тарифа «Платона» с 15 апреля. По новому постановлению тариф повысится только на 25% - с действующих 1,53 руб./км до 1,91 руб./км.