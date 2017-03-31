Руководителем петербургского отделения «Справедливой России» стала Марина Шишкина

Санкт-петербургское отделение «Справедливой России» (СР) возглавила депутат регионального заксобрания прошлого созыва, экс-декан факультета журналистики Санкт-Петербургского государственного университета Марина Шишкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Ее кандидатуру поддержали делегаты сегодняшней отчетно-выборной конференции. Ранее отделение партии возглавлял депутат Госдумы Олег Нилов.

По словам лидера СР, Шишкина является одним из возможных кандидатов от партии на пост губернатора Санкт-Петербурга. Он добавил, что возможными кандидатами на президентские выборы от партии могут стать депутаты Госдумы Елена Драпеко и Ольга Епифанова.