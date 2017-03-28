КПРФ, ЛДПР и СР согласовали единых кандидатов на губернаторских выборах – Миронов

Три оппозиционные парламентские партии - «Справедливая Россия», КПРФ и ЛДПР предварительно согласовали единых кандидатов на выборах в губернаторы в семи регионах.

«Если говорить о "Справедливой России", я называю три региона: Свердловская область - Александр Бурков, Ярославская область - Анатолий Грешневиков, республика Карелия – Ирина Петеляева. Если говорить про ЛДПР, у них есть Александр Шерин в Рязанской области и Алексей Диденко в Томской области. Если говорить о КПРФ – Вячеслав Мархаев в Бурятии и Сергей Мамаев в Кировской области», – рассказал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что в этом году «будут конкурентные нормальные выборы с серьезными кандидатами, а не игра в поддавки, как зачастую бывало в прошлом».