В здании правительства Молдавии проходят обыски – «Интерфакс»

Прокуроры и офицеры Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии вечером в пятницу проводят обыски в здании молдавского правительства. Об этом сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

По неофициальной информации, причина обысков - «подозрение в коррупционной деятельности одного из высокопоставленных чиновников министерства экономики», сказал собеседник агентства.

Источник не исключает, что это может быть связано с тендером на определение поставщика электроэнергии Молдавии с 1 апреля 2017 г. по 31 марта 2018 г., который истек в пятницу в 15.00 по молдавскому времени.

Официальной информацией по поводу обысков в правительстве Молдавии «Интерфакс» не располагает.