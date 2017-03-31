Замминистра экономики Молдавии задержан по обвинению в коррупции

Заместитель министра экономики Молдавии Валерий Трибой задержан в пятницу вечером по обвинению в коррупции, сообщили «Интерфаксу» в Национальном центре по борьбе с коррупцией (НЦБК).

«Валерий Трибой задержан оперативниками НЦБК на 72 часа. В настоящее время проводятся обыски в кабинетах ряда чиновников министерства экономки, а также в других помещениях. Все это связано с делом о коррупции, расследование которого ведут оперативники НЦБК», - сказала пресс-секретарь НЦБК Анжела Старински.

Ранее молдавские СМИ писали, что Трибой причастен к отчуждению жилого комплекса в городе Яловень посредством сомнительных схем. Бывший администратор компании Anevas Cuant Василий Кицинюк сообщил журналистам, что Валерий предпринял рейдерскую атаку, незаконно завладев крупным жилым комплексом. По его словам, в незаконном захвате комплекса участвовали также мать и жена замминистра, а также ответственные лица райсовета и суда города.

В рамках кампании по борьбе с коррупцией в Молдавии 15 марта был арестован министр сельского хозяйства Эдуард Грама, бывшие депутаты и другие чиновники. В суд переданы также дела 15 судей и трех судебных исполнителей, которые были вовлечены в схемы по краже средств из банковской системы и отмыванию денег.