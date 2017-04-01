Чехия отзывает своего посла в Швейцарии из-за твитов его супруги

Министерство иностранных дел Чехии решило отозвать посла страны в Швейцарии и Лихтенштейне Карела Борувка из-за сообщений его супруги в Twitter. Посол покинет свой пост до конца апреля.

«Без каких-либо доводов я был извещен о том, что должен покинуть свой пост. В личной переписке с министром мне было указано на то, что я не могу укротить свою жену и ее коммуникацию в социальных сетях. И это стало доводом для моего моментального освобождения от должности... МИД республики наказывает меня за активность жены в социальных сетях. Считаю это совершенно невероятным. Не помню, чтобы что-то подобное было в чешской дипломатии. Подобных прецедентов не знают и мои коллеги по дипломатическому корпусу. Речь идет о правах моей жены, которая не является сотрудницей МИДа», — сказал посол чешскому порталу Lidovky.

Представитель чешского МИДа Михаэла Лагронова подтвердила информацию. «Он переводится в МИД, согласно закону о госслужбе. Это возможно сделать в любой момент и без указания доводов», — заявила она.