Спецслужбы США узнали о новых методах проноса взрывчатки в самолеты

Разведывательные и правоохранительные службы США узнали об инновационных методах маскировки взрывных устройств, передает CNN. По данным телеканала, террористы научились прятать взрывчатку в электронные устройства таким образом, чтобы приборы сканирования не могли ее распознать.

Спецслужбы считают, что террористам удалось заполучить оборудование, используемое для сканирование в аэропортах, и протестировать свои методы на нем.

Кроме того, по данным американской разведки, террористы научились устанавливать бомбы вместо аккумулятора так, чтобы электронное устройство после этого еще какое-то время оставалось во включенном состоянии. Таким образом, взрывчатку невозможно обнаружить и при проверке в функционирующем состоянии.

Как отмечает телеканал, полученные данные сыграли существенную роль в решении администрации президента США Дональда Трампа запретить провоз электронных устройств на борту самолетов, следующих из ряда стран Африки и Ближнего Востока.