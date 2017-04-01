Евгении Васильевой вернули арестованное имущество – ТАСС

Бывшему руководителю департамента Минобороны России Евгении Васильевой, осужденной за хищения, вернули арестованное ранее имущество, сообщает ТАСС со ссылкой на источник. «В связи с тем что ущерб полностью возмещен, обеспечительный арест с имущества Васильевой снят», — сказал собеседник агентства. Он не уточнил, что именно возвращено Васильевой.

По данным СКР, под арестом находились ее «ювелирные украшения в количестве 1206 штук стоимостью почти 120 млн руб., часы наручные, 37 штук, общей стоимостью более 7 млн руб., наличные денежные средства в сумме более 3 млн руб., денежные средства, находившиеся на банковской карте Васильевой, в сумме 26 млн руб., денежные средства, находившиеся на счетах подконтрольных Васильевой фирм, в сумме 322 млн руб., две квартиры в Санкт-Петербурге площадью 107 и 170 кв. м, жилой дом в Ленинградской области площадью 183 кв. м, а также квартира в Молочном переулке в Москве площадью 192 кв. м, гараж в этом же доме площадью 16,5 кв. м и нежилое помещение на Арбате площадью 642 кв. м».

Адвокат Васильевой Хасан Али Бороков не стал комментировать информацию. «Защита это не комментирует», — сказал он.

Напомним, бывший руководитель департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева была приговорена к 5 годам колонии за многочисленные хищения. Она отбывала наказание в поселке Головино Владимирской области с 23 июля 2015 г. 25 августа 2015 г. Судогодский суд вынес решение о ее УДО.