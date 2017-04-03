Почти половина россиян ставят свои права выше интересов государства – «Левада»

Почти половина россиян (47%) считают, что каждый человек имеет право бороться за свои права, даже если это идет вразрез с интересами государства, следует из опроса «Левада-центра». Около четверти опрошенных – 24% – высказали мнение, что в некоторых случаях ради интересов государства можно согласиться с ущемлением прав граждан, сообщили «Интерфаксу» в «Леваде».

10% россиян готовы поставить государственные интересы выше прав отдельного человека. Еще 13% утверждают, что права отдельного человека всегда важнее интересов отдельного государства, показал опрос, проведенный 2–6 марта среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 российских регионов.

По мнению каждого третьего (31%), «государство нам дает немало, но можно требовать и большего». С 2006 г. сторонников этой точки зрения стало вдвое больше – с 15%.

При этом 31% придерживается позиции, что «государство нам дает так мало, что мы ему ничем не обязаны» (39% в 2006 г.).

Каждый пятый (19%) уверен, что надо «заставить государство служить нашим интересам» (27% в 2006 г.). Еще 11% респондентов считают, что «государство сейчас в таком положении, что мы должны ему помочь, даже идя на какие-то жертвы», а 4% – что «государство дало нам все, никто не вправе требовать от него еще чего-то».