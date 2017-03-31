Кремль выяснит, почему протесты сильнее в регионах с низкой явкой

В Кремле заявили, что взаимосвязь низкой активности избирателей и протестной активности в стране - это повод для серьезных размышлений и выводов.

«Я не готов пока делать каких-то выводов, хотя, безусловно, это хороший материал для размышлений, для изучения и для соответствующих выводов», - ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на результаты исследования, проведенного агентством Sigma Expert с использованием big data, сообщили, что наиболее высокой протестная активность 26 марта оказалась в регионах, продемонстрировавших более низкую явку на выборах в Госдуму-2016. Среди лидеров по этому показателю – Смоленск, Комсомольск-на-Амуре, Чита, Владивосток, Пермь. Из общего тренда выбиваются Махачкала, где доля участвующих в митингах стала одной из самых высоких, но явка была высокой (88%), Самара, Ростов-на-Дону.