Воспоминания о будущем

По поводу организованных Алексеем Навальным 26 марта протестов есть ряд бесспорных фактов и много сомнительных предположений.

Сначала факты. Митинги и шествия (от нескольких сотен до нескольких тысяч человек) прошли почти в 100 городах – такого охвата в один день редко удается добиться даже КПРФ. Акция в Москве стала самой многолюдной из несогласованных за всю путинскую эпоху: даже ГУ МВД насчитало до 8000 участников, а с учетом 1030 задержанных (по данным «ОВД-инфо») это число можно смело умножать на 2 или 3. Наконец, наказали активистов достаточно жестко: рядовым участникам присудили штрафы по 10 000–20 000 руб. за нарушение правил проведения митингов, Навальному – еще и 15 суток ареста за неповиновение полиции. Кроме того, от 7 до 10 суток ареста по той же статье получили сотрудники Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), застигнутые в офисе, откуда они вели прямую трансляцию протестных акций.

К бесспорным фактам можно отнести и отдельные выводы вроде «упустили молодежь» или «Навальный все сделал грамотно», прозвучавшие даже из уст провластных комментаторов. А вот в рассуждениях на тему «что же будет с родиной и с нами» такого единодушия не наблюдается. Хотя наиболее актуальным сейчас является именно вопрос о том, приведет ли весенняя протестная вольница к очередному закручиванию гаек.

Исторические аналогии четкого ответа не дают. Да, протестная зима 2011–2012 гг. закончилась партийной реформой, возвращением прямых губернаторских выборов и общим оживлением оппозиционной активности. Но за похожими майскими акциями – 2012 последовали затяжное болотное дело, включение «бешеного принтера» и в конечном счете жесткая зачистка всего оппозиционного поля. Если считать, что Владимир Путин с тех пор не изменился, то нас ждет второй вариант, если верны предположения о частичной либерализации – то скорее какая-то вариация первого.

Текущий политический контекст тоже весьма запутан, чтобы делать из него однозначные выводы.

С одной стороны, «протесты имени Навального» можно считать явным проколом нового кремлевского куратора внутренней политики Сергея Кириенко, который, чтобы «загладить и искупить», вроде бы должен теперь забыть о всяких точечных либеральностях вроде освобождения невинно осужденных и всерьез взяться за закручивание гаек. А то ведь к президентским выборам у внутренней политики может появиться новый куратор – или, например, не очень забытый старый.

С другой – при желании мартовские выступления можно представить и как следствие грехов предшественника Кириенко Вячеслава Володина. Ведь это он не усмотрел за молодежью, задушил в объятиях системную оппозицию и распустил губернаторов и мэров, которые даже грамотно запретить митинг не могут. А значит, надо, наоборот, дать Кириенко еще немного времени на преодоление наследия темного прошлого.

Ну а силовики, как обычно, готовы к обоим вариантам. Нужно будет – фамилии кандидатов в «новые болотные» в протоколах уже есть, а из изъятых у ФБК материалов вполне можно слепить очередную «анатомию протеста». А не нужно – отложим эти папочки в дальний ящик: вдруг ближе к следующей инаугурации что-то да понадобится.