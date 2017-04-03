Путин пообещал подумать о возвращении прямых выборов мэров в городах

На медиафоруме ОНФ «Правда и справедливость» один из журналистов предложил президенту Владимиру Путину вернуться к прямым выборам мэров в городах, так как «градообразующие предприятия городов все делают так, как им нужно».

«Я сам все время часто об этом думаю. Парламентская демократия имеет много изъянов, они присущи самой системе парламентской демократии. В Европе постоянно критикуется отрыв депутатов от народов», - ответил Путин. Когда мы предложили на местах выбрать органы власти, мы исходили из того, что можно заключить контракты, остается голосование, продолжил президент.

Хотелось дать возможность людям на местах выработать оптимальный способ формирования органа власти, люди должны избираться не по национальному принципу, а по личным и деловым качествам, рассказал Путин. Надо дать возможность национальным республикам отрегулировать эти вопросы самостоятельно, отметил он.

«Думать над этим, конечно, нужно - градообразующие предприятия все равно будут влиять, но мы с вами должны придумать такие формы прямой демократии, чтобы минимизировать риски. Мы с вами на одной волне рассуждаем», - заключил президент.