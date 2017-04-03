В петербургском метро был только один взрыв – «Интерфакс»

В Петербургском метрополитене произошел один взрыв в вагоне поезда, сообщения о втором взрыве не подтверждаются, сообщил «Интерфаксу» источник в экстренных службах.

«Взрыв прогремел на перегоне, когда поезд двигался от станции "Сенная площадь" к станции "Технологический институт". Это произошло в третьем вагоне поезда после отправления, когда состав частично находился на перегоне», - сказал источник.

Он сообщил, что появившаяся ранее в СМИ информация о еще одном взрыве в другом составе не подтвердилась.

«Был всего один взрыв, пожара за ним не последовало. Все погибшие находились внутри вагона в непосредственной близости от эпицентра взрыва», - сказал источник.