Первый за 25 лет авиарейс Ташкент – Душанбе отменили из-за нехватки пассажиров

Авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» («Авиалинии Узбекистана») отменила первый рейс по маршруту Ташкент - Душанбе - Ташкент. Самолет должен был вылететь 4 апреля, но из-за малого числа проданных авиабилетов рейс не состоится.

«У нас недостаточно пассажиров для совершения полета», - заявил представитель авиакомпании. Авиасообщение между двумя странами было приостановлено в 1992 г., когда в Таджикистане началась гражданская война.

В ноябре 2016 г. в Душанбе был подписан протокол о возобновлении авиасообщения между столицами двух стран в первой половине 2017 г.

«Узбекистон хаво йуллари» с 4 апреля должна была возобновить полеты по рейсу Ташкент - Душанбе - Ташкент два раза в неделю - по вторникам и субботам. Была открыта продажа билетов на указанный рейс.

Новая дата начала регулярных рейсов остается открытой. С таджикской стороны полеты в Ташкент будет осуществлять авиакомпания «Сомон Эйр».