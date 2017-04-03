В Санкт-Петербурге частично открыли метро

Пресс-служба петербургского метрополитена сообщила, что частично возобновлена работа подземки. Так, полностью открыто движение по линиям 3, 4, 5 (зеленая, оранжевая и фиолетовая ветки метро). По линии 2 (синяя ветка) есть движение от «Купчино» до «Московской», от «Петроградской» до «Парнаса», отметили в пресс-службе. По первой линии движение запущено от «Площади Восстания» до «Девяткино», от «Нарвской» до «Проспекта Ветеранов».

При этом не работают участки, где расположены станции «Сенная площадь» и «Технологический институт».