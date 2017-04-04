Россия направила сирийцам 10,4 тонны гуманитарной помощи за сутки

Жители сирийских провинций Алеппо, Эс-Сувейда и Латакия получили 10,4 т гуманитарной помощи за сутки, говорится в четверг в гуманитарном бюллетене российского Центра по примирению в САР.

Отмечается, что всего Россия провела девять гуманитарных акций в провинциях Алеппо, Эс-Сувейда и Латакия. За сутки 10,4 т гуманитарной помощи получили 3250 жителей.

В бюллетене подчеркивается, что ООН и партнеры продолжают оказывать медицинскую, психологическую и юридическую помощь Сирии. Также продолжается работа по восстановлению инфраструктуры и обеспечению нуждающихся временным жильем.