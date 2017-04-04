Основной подозреваемый по делу об убийстве двух полицейских в Астрахани работал водителем маршрутки – СКР

Главный подозреваемый по делу об убийстве двух полицейских в Астрахани был судим за разбой, сообщил агентству «Интерфакс» старший помощник руководителя следственного управления СКР по региону Андрей Хегай во вторник.

«Нурбол Саспанов, 1990 года рождения, в 2016 г. освободился из мест лишения свободы. В Астрахани он работал водителем маршрутного такси», - сказал Хегай.

Саспанов объявлен в розыск. Кроме того, по подозрению в причастности к нападению разыскиваются еще семь человек.

Во вторник примерно в 00.27 неизвестные у магазина «Магистраль» на ул. Автозаправочная в Ленинском районе Астрахани из огнестрельного оружия несколько раз выстрелили в двух инспекторов ДПС, находившихся при исполнении должностных обязанностей.

Потерпевшие скончались на месте, а нападавшие завладели табельным оружием и скрылись.

Нападение на патрульных полицейских произошло после того, как они прибыли на вызов о ДТП. Известно, что нападавшие передвигались на «Газели».

По факту убийства двух патрульных возбуждено уголовное дело.