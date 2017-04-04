Медведев прокомментировал расследование ФБК

Премьер-министр России Дмитрий Медведев ответил на обвинения в скрытом владении дорогой недвижимостью, сообщает ТАСС. «Кому это выгодно? Это выгодно тем, кто заказывает подобного рода сюжеты, материалы. Это, как правило, люди, у которых есть вполне конкретные политические цели», - сказал он.

Премьер-министр назвал «чушью и какими-то бумажками» расследование Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального. Медведев назвал организатора митингов «судимым персонажем», который подставляет молодых людей для достижения шкурных целей.

Председатель правительства добавил, что продолжит работать на своем посту несмотря на нападки и провокации.