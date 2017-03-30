Путин: борьбу с коррупцией нельзя использовать в политических целях

Президент России Владимир Путин впервые прокомментировал прошедшие 26 марта митинги против коррупции. «С коррупцией надо бороться, но использовать эту тему для достижения своих политических целей перед выборами нельзя», – заявил президент во время выступления на Арктическом форуме. Он выступил за то, чтобы «вопросы борьбы с коррупцией были постоянно в центре внимания общественности».

Путин считает неправильным, когда «какие-то политические силы» используют тему борьбы с коррупцией «в своих корыстных интересах», «не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене». Президент считает, что обращение к этой теме стало «инструментом арабской весны». «К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем. Мы очень хорошо знаем также, что это было одним из побудительных мотивов и поводов госпереворота на Украине», – цитирует «Интерфакс» Путина.

Он также отметил, что обращения к России по поводу акций протеста будут считаться «политизированными, с целью оказания давления».