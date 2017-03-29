СПЧ подготовит Путину доклад об антикоррупционном митинге в Москве

Комиссия Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) планирует подготовить доклад в связи с проведением несанкционированной акции в Москве 26 марта.

«Сегодня состоялось заседание комиссии, в котором приняла участие уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева. Решили, что будем проводить расследование событий 26 марта силами комиссии в расширенном составе, и конечным итогом должен стать доклад главе государства», - сообщил руководитель комиссии СПЧ по гражданским свободам и гражданской активности, телеведущий Николай Сванидзе.

Комиссия хочет запросить документы из мэрии Москвы, касающиеся отказа в согласовании шествия 26 марта, изучить материалы МВД в связи с задержанием граждан и заслушать членов Общественной наблюдательной комиссии по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания. «Призывы к выходу на несогласованную акцию мы тоже изучим», – добавил Сванидзе.