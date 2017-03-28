МВД давало установку на минимальные задержания перед митингом в Москве

Перед антикоррупционным митингом в Москве, 26 марта, МВД дало установку сотрудникам полиции быть максимально лояльными, свести к минимуму задержания и не применять силу. Об этом рассказал заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов.

«Это была специальная операция по обеспечению безопасности и правопорядка, она заранее готовилась. Со стороны участников акции это была провокация», – заявил он, добавив, что ведомство проведет «полноценный разбор» действий участников акции протеста и полицейских.

Зубов подчеркнул, что власти уже дали оценку действиям силовых структур: «Эта оценка позитивная». Заместитель министра отметил, что в ходе митинга в Москве серьезно пострадал один полицейских.

Зубов не исключил, что в будущем МВД будет обращаться с участниками несанкционированных митингов жестче. «Если в будущем провокационные действия будут нарастать, то наш имеющийся арсенал, который мы можем применить, значительно шире», - пояснил он.

На акции против коррупции в Москве было задержано более 1000 человек.