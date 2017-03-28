Росгвардия будет следить за митингами с помощью беспилотников

Росгвардия намерена использовать беспилотники для слежения за массовыми акциями, сообщил заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Олег Борукаев в интервью телеканалу НТВ.

«В настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций», – сообщил Борукаев.

Он отметил, что основной акцент в ходе технического переоснащения Росгвардии будет сделан на специальном оружии нелетального воздействия на человека, сообщил заместитель главы ведомства. «Это связано с тем, что в некоторых ситуациях применение боевого оружия не просто нецелесообразно, а невозможно. Тем не менее для выполнения целого ряда задач нужны "особые средства", – заметил представитель ведомства.