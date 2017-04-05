В Москве задержан лидер дагестанских дальнобойщиков – «Новая газета»

Как сообщает «Новая газета», в Москве был задержан организатор Объединения перевозчиков Дагестана Рустама Малламагомедова. Это произошло после его выступления на пресс-конференции, которая проходила в медиацентре «Новой газеты» в Хохловском переулке.

Двое мужчин в штатском представились сотрудниками московского Уголовного розыска и сообщили, что Малламагомедов будет направлен в райотдел полиции. Издание отмечает, что задержанного увезли в тонированной Lada Largus без номерных знаков.