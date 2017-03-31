Полиция и Росгвардия окружили протестующих дальнобойщиков в Дагестане

К месту стачки дальнобойщиков в Дагестане стянули сотрудников полиции и Росгвардии, сообщает «ОВД-Инфо» со ссылкой на Объединение перевозчиков России (ОПР). Полицейские и военные пытаются заблокировать водителей, протестующих против системы «Платон». По данным ОПР, дальнобойщикам также заблокировали мобильную связь.

Акции протеста против системы «Платон», за отставку правительства и вотум недоверия президенту продолжаются. Стачка началась 27 марта и объявлена бессрочной. В начале акции Росавтодор насчитал 197 грузовиков в 21 городе. Теперь протестующих городов вдвое меньше, сообщил Росавтодор.