Южная Корея провела успешные испытания баллистической ракеты

Баллистическая ракета радиусом действия 800 км прошла успешные испытания на южно-корейском полигоне Агентства по развитию обороны, подконтрольном военному ведомству республики. Это еще одно серьезное предупреждение Северной Корее, продолжающей свою ядерную программу, приводит «Ренхап» слова собеседника в оборонных структурах Южной Кореи. Ракета сможет достичь любой точки КНДР.

Точная дата испытаний не сообщается. Известно, что при них присутствовал министр обороны Южной Кореи Хан Мин-ку.

Право создавать баллистические ракеты с радиусом действия 800 км Сеул получил в октябре 2012 г. по соглашению с США. Ранее Южная Корея ограничивалась созданием ракет с радиусом действия более 300 км, как это предписывает режим контроля над ракетными технологиями, которого придерживаются 34 государства.

Накануне стало известно об очередном испытании баллистической ракеты со стороны Северной Кореи. На фоне предстоящей встречи лидеров США и Китая, одной из главных тем которой станет ядерная программа КНДР, в Вашингтоне это восприняли как очередной вызов. Вашингтон настаивает на развертывании противоракетной системы в Южной Кореи. Пекин видит в этом создание напряженности.