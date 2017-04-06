Четверо подозреваемых в убийстве полицейских в Астрахани ликвидированы

Четверо подозреваемых в убийстве полицейских и нападении на сотрудников Росгвардии оказали вооруженное сопротивление во время спецоперации и были ликвидированы, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по региону Андрей Хегай.

«Операция только что завершена. Под бетонной плитой находятся тела трех подозреваемых. Был бой между сотрудниками правоохранительных органов и подозреваемыми», - сказал Хегай, уточнив, что спецоперация прошла в промышленном секторе Ленинского района.

Он напомнил, что ранее был уничтожен один из подозреваемых Рамзан Кукулаев.

Губернатор Астраханской области Александр Жилкин сообщил о задержании еще двух членов банды.

4 апреля в Астрахани было совершено нападение на двух сотрудников ДПС, нападавшие произвели в них несколько выстрелов и скрылись, захватив служебное оружие полицейских. От полученных ранений стражи порядка скончались на месте.

По подозрению в нападении были объявлены в розыск уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области, ранее судимый за разбойное нападение Н.Саспанов, уроженец Красноярского района Астраханской области Р.Кукулаев, уроженец Гудермесского района Чечни Рамзан Султанмурадов и уроженец Левашинского района Дагестана Ильяс Магомедов.

Перестрелка между сотрудниками Росгвардии и разыскиваемыми за убийство полицейских в Астрахани 4 апреля произошла в ночь на четверг в районе улицы Латышева. Напавшие на сотрудников Росгвардии отобрали их оружие и скрылись. В ходе спецоперации ранения получили трое сотрудников Росгвардии. Состоянии двоих пострадавших оценивается как стабильное, сообщила пресс-служба Северо-Кавказского округа войск Росгвардии, третий раненый после оказания первой помощи был отпущен из больницы.