СКР объявил в международный розыск четырех обвиняемых в убийстве полицейских в Астрахани

Четверо заочно обвиняемых в убийстве астраханских полицейских объявлены в федеральный и международный розыск, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России (СКР). «В отношении Саспанова, Кукулаева, Султанмурадова и Магомедова вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемых в посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов, хищении оружия и его незаконном хранении (ст. 317 УК РФ, ст. 226 УК РФ, ст. 222 УК РФ)», - говорится в сообщении ведомства.

В СКР отметили, что разыскиваются уроженец поселка Степной Красноярского района Астраханской области, ранее судимый за разбойное нападение Нурбол Саспанов, уроженец Красноярского района Астраханской области Рамзан Кукулаев, уроженец Гудермесского района Чечни Рамзан Султанмурадов и уроженец Левашинского района Дагестана Ильяс Магомедов. Кроме того, в суд направлены ходатайства о заочном избрании в отношении них меры пресечения в виде ареста.

По данным следствия, в ночь на вторник обвиняемые из огнестрельного оружия несколько раз выстрелили в двух инспекторов ДПС, находившихся при исполнении должностных обязанностей. Потерпевшие скончались на месте, а нападавшие завладели табельным оружием и скрылись.