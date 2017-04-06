Конгрессмен, сообщивший о прослушке Трампа, отстранился от расследования «российского следа»

Председатель комитет по разведке палаты представителей Конгресса США Девин Нуньес возьмет самоотвод от расследования предполагаемого вмешательства России в ход президентской избирательной кампании, включая расследование контактов предвыборного штаба Трампа с Москвой. Об этом сообщил ресурс Politico. Расследование возглавят сенаторы-республиканцы Майкл Конуэй, Трей Гауди и Том Руни.

В марте стало известно что самый влиятельный демократ в комитете Адам Шифф добивается отстранения Нуньеса, которого он подозревает в слишком тесных связях с нынешней командой Трампа. Поводом для подозрений стал тайный визит Нуньеса в Белый дом, где ему некий сотрудник спецслужб показал засекреченные документы о работе по прослушке. Нуньес после этого, не поделившись информацией с другими членами комитета, вышел к СМИ и заявил, что под прослушку в США могли случайно попадать члены избирательного штаба Трампа. После обвинений Шиффа Нуньес отказывался взять самоотвод.

«Обвинения целиком несостоятельны и политически мотивированны, и выдвинуты как раз тогда, когда перед американцами приоткрыли правду о нарушении их права на анонимность и прочих злоупотреблениях властью», - цитирует Bloomberg заявление Нуньеса.