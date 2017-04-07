В центре Стокгольма грузовик въехал в толпу людей, есть погибшие

В центре Стокгольма грузовой автомобиль въехал в толпу людей, сообщает шведское издание Aftonbladet. Представитель полиции Туве Хэгга заявил, что в результате наезда есть пострадавшие. Инцидент произошел на центральной пешеходной улице города - Drottninggatan.

Три человека погибли, сообщает ВВС. О пострадавших также сообщает Reuters.

«Мы были в обувном магазине, мы не слышали никакого шума, потом люди начали кричать. Я смотрю и вижу, что грузовик врезается в стену напротив», - рассказал очевидец ДТП.

По словам другого очевидца, грузовик появился как будто бы из ниоткуда. «Я шел по главной улице, когда большой грузовик появился из ниоткуда... Я видел, по крайней мере, два наезда. Я бежал так быстро, как только мог», - сказал он. Грузовик остановился только после того, как врезался в витрину одного из магазинов.

По информации Aftonbladet, два человека лежат на земле. На месте происшествия работают сотрудники полиции.