Безопасность и право

Теракт в центре Стокгольма

Грузовик врезался в толпу людей на центральной пешеходной улице
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В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу прогуливающихся людей, передает шведское издание Aftonbladet. Представитель полиции Туве Хэгга заявил, что в результате наезда есть пострадавшие
Jonathan NACKSTRAND / AFP
В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу прогуливающихся людей, передает шведское издание Aftonbladet. Представитель полиции Туве Хэгга заявил, что в результате наезда есть пострадавшие
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Сигнал о происшествии поступил в полицию в 14.53 по местному времени. Наезд произошел на центральной пешеходной улице города - Drottninggatan
Aftonbladet/Zuma/TASS
Сигнал о происшествии поступил в полицию в 14.53 по местному времени. Наезд произошел на центральной пешеходной улице города - Drottninggatan
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О трех погибших сообщает The Guardian и местная радиостанция Ekot
Aftonbladet/Zuma/TASS
О трех погибших сообщает The Guardian и местная радиостанция Ekot
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По словам одного очевидца, грузовик появился как будто бы из ниоткуда. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал происшедшее терактом
Jonathan NACKSTRAND / AFP
По словам одного очевидца, грузовик появился как будто бы из ниоткуда. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал происшедшее терактом
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The Local сообщает о том, что на месте происшествия были слышны выстрелы, однако полиция пока не подтверждает данную информацию
Per Haljestam / REUTERS
The Local сообщает о том, что на месте происшествия были слышны выстрелы, однако полиция пока не подтверждает данную информацию
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  • В центре Стокгольма грузовик врезался в толпу прогуливающихся людей, передает шведское издание Aftonbladet. Представитель полиции Туве Хэгга заявил, что в результате наезда есть пострадавшие
  • Сигнал о происшествии поступил в полицию в 14.53 по местному времени. Наезд произошел на центральной пешеходной улице города - Drottninggatan
  • О трех погибших сообщает The Guardian и местная радиостанция Ekot
  • По словам одного очевидца, грузовик появился как будто бы из ниоткуда. Премьер-министр Швеции Стефан Лёвен назвал происшедшее терактом
  • The Local сообщает о том, что на месте происшествия были слышны выстрелы, однако полиция пока не подтверждает данную информацию
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