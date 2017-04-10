В Казани случился пожар в Храме всех религий: найден погибший

В Казани утром 10 апреля случился пожар в Храме всех религий. Как сообщает информационное агентство «Татар-информ» со ссылкой на пресс-службу МЧС республики, сообщение о пожаре поступило дежурному в 4.35 мск. В 6.51 мск открытое горение было ликвидировано. В 5.40 на втором этаже спасатели обнаружили тело погибшего мужчины.

Прибывшие по вызову пожарные обнаружили, что в храме горит кровля и чердак над вторым этажом. Тушение было затруднено тем, что в здании несколько уровней, а также тем, что сотрудники МЧС не сразу могли попасть внутрь и им пришлось вскрывать двери.

В тушении пожара участвовали 40 сотрудников МЧС и 11 единиц техники. В 6.32 мск возгорание было локализовано на площади 200 кв. м.

Храм всех религий находится в пос. Старое Аракчино в Казани. Его начал строить в 1994 г. художник и общественный деятель Ильдар Ханов, по его замыслу здание должно было стать архитектурным символом религий, культур и цивилизаций. Службы и обряды в комплексе не проводятся. В храме соседствуют православная церковь, мечеть, синагога, пагода. Всего в проекте предусмотрены купола и другие знаковые элементы культовых зданий 16 религий, в том числе религиозных культов исчезнувших цивилизаций.