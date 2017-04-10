Правительство внесло изменения в программу по развитию транспортной системы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит изменения в государственную программу «Развитие транспортной системы». Постановление датировано 31 марта, но опубликовано на сайте правительства 10 апреля.

Российский премьер подписал новую редакцию госпрограммы, которая была утверждена правительством 15 апреля 2014 г. В новом варианте ее финансирование приведено в соответствие с федеральным бюджетом на 2017 г. и на плановый период 2018 и 2019 г. 2019 гг.».

Также в структуру государственной программы интегрируется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», говорится в постановлении.

Как сообщается, уточняются также целевые показатели (индикаторы) госпрограммы, характеризующие достижение её целей, задач и реализацию основных мероприятий. В структуру госпрограммы интегрируется приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги».

В том числе в госпрограмму включены мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры для проведения в 2018 г. в России Чемпионата мира по футболу, по развитию транспортного комплекса Московского региона с учётом крупномасштабных проектов развития транспортной инфраструктуры.