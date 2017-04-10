МОК опроверг обвинения в коррупции в адрес Баха

ТАСС и другие российские СМИ со ссылкой на отчет немецкого исследовательского центра Correctiv сообщили, что президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах может быть причастен к коррупционным схемам. Однако распространенная информация об обвинениях в адрес президента Баха оказалась ложной. В МОКе объяснили это ошибкой перевода.

«Согласно немецкой статье, МОК не обвиняет президента в какой-либо коррупции. Подобных обвинений против него нет», – подчеркивается в сообщении организации.

В фильме ARD, на который ссылается Correctiv, действительно говорилось о том, что в период с 2005 по 2009 г. Бах работал в компании MAN Ferrostaal консультантом по юридическим вопросам. Однако широкой общественности об этом было неизвестно, но и никаких нарушений здесь нет. На тот момент Бах еще не являлся президентом МОКа и с полным правом мог работать как юрист на кого угодно.