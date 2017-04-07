Президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха подозревают в коррупции

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах может быть причастен к коррупционным схемам. Об этом утверждается в отчете исследовательского центра Correctiv.

Согласно данным документа, с 2005 по 2009 гг. Бах, занимая должность вице-президента МОК, консультировал компанию Ferrostaal. Согласно контракту за 20 рабочих дней в году ему выплачено 125 000 евро, он также получал по 5000 евро за зарубежные командировки. Ранее Ferrostaal была обвинена в коррупции и оштрафована мюнхенским судом на 140 млн евро.

До 2008 г. Бах, как отмечается в документе, занимал аналогичный пост в Siemens, которая сотрудничала с МОК и получала от него выгодные контракты, в частности, на обслуживание Олимпиады-2008 в Пекине.

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