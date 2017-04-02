ARD выпустил новый фильм о допинге

Немецкий телеканал ARD выпустил новый фильм о допинге. В нем утверждается, что в ходе перепроверки допинг-проб ямайских легкоатлетов на Олимпийских играх в Пекине в 2008 г. было обнаружено запрещенное вещество кленбутерол. Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA), по данным ARD, знали об этом, но не стали предпринимать никаких действий.

Журналисты ссылаются на гендиректора WADA Оливье Ниггли, который подтвердил, что в агентстве знали о «крайне малом» содержании кленбутерола в пробах ямайских спортсменов. В МОК отметили, что запрещенное вещество в минимальных дозах было обнаружено не только в пробах ямайцев. Комитет посчитал, что кленбутерол попал в организм спортсменов вместе с зараженными продуктами животного происхождения, которые они потребляли в Пекине.

Телеканал отмечает, что сразу после Олимпиады-2008 МОК дисквалифицировал польского гребца Адама Серочински за употребление кленбутерола, теперь же комитет трактует правила по-другому.

Мексиканский тренер Анхель Эредиа в интервью телеканалу рассказал, что тренеры сборной Ямайки обращались к нему перед началом Олимпийских игр, чтобы проконсультироваться по поводу кленбутерола. Основатель WADA Ричард Паунд осудил МОК за попытку скрыть имена уличенных спортсменов.

На Олимпиаде в Пекине ямайский спринтер Усэйн Болт завоевал золото на дистанциях 100 и 200 м, еще две золотые медали принесли легкоатлетки Шелли-Энн Фрейзер-Прайс и Вероника Кэмпбелл-Браун. Шеррон Симпсон и Керрон Стюарт разделили серебро на 100-метровке, последняя также взяла бронзу в беге на 200 м. Еще одного золота Ямайка лишилась в этом году из-за положительной пробы Несты Картера.