МИД призывает к осмотрительности находящихся в Египте россиян

Министерство иностранных дел России рекомендует россиянам, находящимся в Египте, проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей. Вчера, 9 апреля, в Египте террористы атаковали два христианских храма, где проходили службы по случаю Вербного воскресенья. Жертвами атак стали более 40 человек, более 100 получили ранения.

«Эти циничные преступления, совершенные в разгар христианского праздника, в очередной раз продемонстрировали жестокость и бесчеловечность международного терроризма. Их цель очевидна – запугать мирных граждан, вселить в их сердца чувство страха и неуверенности, посеять межконфессиональную и межрелигиозную рознь», – заявили в российском внешнеполитическом ведомстве.