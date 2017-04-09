ИГ взяло на себя ответственность за взрывы в Египте

Запрещенная террористическая организация «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрывы в египетских городах Танта и Александрия.

Сегодня террористы атаковали два христианских храма в Египте. В это время в них проходили службы по случаю Вербного воскресенья. В Танте жертвами теракта стали от 25 до 30 человек, в Александрии погибли 11, еще десятки получили ранения.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Египта в связи с трагическими событиями.