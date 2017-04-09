Путин выразил соболезнования в связи с терактом в Египте

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования египетскому коллеге Абдельфаттаху Сиси в связи с терактом в городе Танта. В результате взрыва в христианском храме, по последним данным, погибли 25 человек, более 70 получили ранения.

«Преступление, совершенное в разгар религиозного праздника, поражает своей жестокостью и цинизмом. Очевидно, что террористы стремятся не только запугать людей, но и посеять рознь между представителями различных конфессий. Однако уверен, что они не достигнут своих преступных целей. Действуя сообща, плечом к плечу с другими ответственными членами мирового сообщества, наши страны сумеют дать отпор силам террора, искоренить их человеконенавистническую идеологию», - говорится в телеграмме Путина.

Президент также передал слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим.