Взрывы в Египте
Террористы атаковали два христианских храма, в которых проходили службы по случаю Вербного воскресенья
9 апреля террористы атаковали два христианских храма в Египте. В это время в них проходили службы по случаю Вербного воскресенья
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В Танте взрыв произошел внутри храма «Мар Гиргис», жертвами теракта стали от 25 до 30 человек
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Более 70 человек в Танте получили ранения
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В египетском городе Александрия взрыв произошел возле входа в собор Святого Марка. Погибли 11 человек, еще десятки получили ранения
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За эти взрывы ответственность взяла на себя запрещенная террористическая организация «Исламское государство»
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