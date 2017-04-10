Джонсон: министры G7 обсуждают новые санкции против России и Сирии

Министры иностранных дел стран G7 обсуждают новые санкции против России и Сирии, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона. Сам Джонсон тоже рассказал в Twitter о содержании встречи: «Поддержка Асада Россией - главный предмет идущих переговоров. [Фото] с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном перед встречей в Лукке, Италия».

Завтра, 11 апреля, Тиллерсон приедет в Москву на встречу с российским коллегой Сергеем Лавровым. Джонсон сегодня заявил, что основная цель визита - донести до руководства России единую позицию стран G7 в связи с химической атакой 4 апреля в Сирии, в которой Запад обвиняет режим президента страны Башара Асада. В повестке к сегодняшней встрече глав МИД G7 в Италии есть предложение о новых «по-настоящему жестких» санкциях в отношении России, если та не прекратит поддержку Асада, заявил Джонсон. Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков указал, что встречи Тиллерсона с Путиным нет в повестке дня.