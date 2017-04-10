Джонсон: США могут повторить удар по Сирии

США могут повторить удар по военной инфраструктуре Сирии, сообщил министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон в интервью The Sun через несколько часов после того, как объявил об отмене своего визита в Россию.

«Важно понимать, что они могут сделать это снова», – цитирует газета слова политика, сказанные в преддверии встречи министров иностранных дел стран G7, на котором могут обсуждаться новые санкции в отношении России. Джонсон одобрил действия президента США Дональда Трампа, показавшего «способность к решительным действиям, которой, к несчастью, не хватало в последние несколько лет».

«Нет сомнений в том, что действия США в корне изменили положение в Сирии. Мы должны дать понять (Владимиру) Путину, что время (Башара) Асада ушло. Продолжая поддерживать человека, который травит газом собственный народ, он еще больше вредит образу России в глазах всего мира. Теперь он должен понять, что Асад сейчас токсичен во всех смыслах, он отравляет невинных людей в Сирии оружием, которое было запрещено 100 лет назад. И также он отравляет репутацию России», – полагает британский дипломат.

Руководитель британского МИДа, комментируя отмену своего визита в Россию, отметил, что вместо этого он «сосредоточился на работе с США и концентрации усилий G7 на прекращении войны и восстановлении Сирии». «Рекс Тиллерсон (госсекретарь США) представит единую позицию G7 в России», – сказал он.

Предложение о новых санкциях в отношении России содержится в повестке к сегодняшней встрече глав МИД G7 в Италии. Джонсон призвал к введению «по-настоящему карательных» санкций к России, если та не прекратит поддержку Асада, в качестве ответа на применение химического оружия в провинции Идлиб, где погибло более 90 человек. В применении химического оружия Запад обвиняет сирийские правительственные войска.